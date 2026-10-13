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Gjilani ka shënuar fitore bindëse 3:0 ndaj Drenicës, duke regjistruar fitoren e parë në shtëpi kundër këtij kundërshtari pas tri vitesh.
Skuadra gjilanase kaloi në epërsi në pjesën e parë me Armend Thaqin, i cili ishte i saktë nga pika e penalltisë.
Drenica pati mundësinë të barazonte shifrat, por Aurel Limani dështoi nga pika e bardhë, duke mos e shfrytëzuar rastin për ta rikthyer ekipin në lojë.
Në pjesën e dytë, Mevlan Zeka realizoi dy gola për të vulosur fitoren e Gjilanit me rezultat 3-0.
Me këto tri pikë, Gjilani ngjitet në pozitën e tretë me 14 pikë, ndërsa Drenica mbetet në vendin e shtatë me 10 pikë.