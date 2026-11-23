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Scott McTominay mund të rikthehet në Premierligë në vitin 2027. Manchester United dhe Chelsea po e përcjellin nga afër situatën e mesfushorit skocez, i cili po shkëlqen te Napoli.
Sipas “TEAMtalk”, edhe Milani, Juventusi dhe disa klube nga Arabia Saudite janë të interesuara për 29-vjeçarin. McTominay ka shënuar gjashtë gola në 12 ndeshje këtë sezon, ndërsa kontrata e tij me Napolin skadon në qershor të vitit 2028.
Negociatat për rinovimin deri në vitin 2030 kanë ngecur, pasi lojtari kërkon pagë prej rreth 7 milionë eurosh neto në sezon. Kjo situatë mund ta bëjë atë një objektiv të rëndësishëm në afatin kalimtar të verës së vitit 2027.