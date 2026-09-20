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Busti iu bë edhe pse për varrin e tij nuk dinin gjë për mbi dy dekada.
Idriz Rreci nga Skenderaj është njëri prej tre personave të grupit të intelektualëve që iu gjetën mbetjet mortore në Zubin Potok verën e këtij viti.
Shpëtim Rreci, biri i intelektualit nga Skenderaj, tregon se në fshatin e Zubin Potokut kanë dyshuar gjithmonë se mund të jetë trupi i babait të tij.
Për tërë këto 27 vjet, familja sipas tij e ka përjetuar rëndë mungesën e lajmit për më të dashurin.
Rrecët thonë se ndihen më të qetë tani kur e dinë ku janë eshtrat e familjarit të tyre.
Idriz Rreci ishte inciator i pajtimit të gjaqeve bashkë me Anton Qetën e më pas edhe kryetar i Lidhjes Demokratike në Skenderaj si dhe bashkëpunëtor i familjes Jashari në vitet e 90-ta.
Përveç tij, në Kalludër u zbulua edhe identiteti i intelektualëve Salih Mëziu e Adem Beqiri, këtë Këshilli i Familjarëve të Zhdukurve e konsideron të rëndësishme për fatin e të tjerëve.
Më 27 korrik u konfirmua gjetja e varrit masiv në Kalludër e pak ditë më pas edhe në Jabukë.