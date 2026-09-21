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Një qytetar nga Prizreni ka dorëzuar në Polici një kuletë të gjetur në rrugë, brenda së cilës kishte dokumente personale dhe para të gatshme.
Në kuletë ndodheshin 505 euro dhe disa lei rumunë.
Rasti ka ndodhur më 21 shtator 2026, kur qytetari e ka raportuar menjëherë gjetjen në Stacionin Policor në Prizren, duke dorëzuar kuletën së bashku me dokumentet dhe paratë.
Pas verifikimit të dokumentacionit, Policia ka identifikuar personin që e kishte humbur kuletën. Atij më pas i janë kthyer dokumentet dhe paratë.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren e ka vlerësuar veprimin si rast të “ndershmërisë qytetare”, duke e falënderuar qytetarin për veprimin shembullor.
“Policia e Kosovës falënderon qytetarin për veprimin e tij shembullor dhe inkurajon të gjithë qytetarët që të ndjekin këtë model të ndershmërisë dhe bashkëpunimit me institucionet”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Policia ka rikujtuar gjithashtu se përvetësimi i sendit të huaj, edhe nëse ai gjendet në rrugë apo në një vend tjetër, përbën vepër penale dhe dënohet sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
“‘Marrja e sendit të huaj’, edhe nëse është i gjetur në rrugë apo kudo tjetër, përbën vepër penale dhe është e dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e Policisë.