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Këngëtari i njohur, Gjesti, ka ndarë me ndjekësit një moment nga përditshmëria e tij.
Në një postim në InstaStory, ai shfaqet duke dalë nga një derë dhe duke buzëqeshur para kamerës, teksa ka publikuar edhe një mesazh me nota pozitive.
“Prej krejt ditëve të vështira, kur e gjej një ditë me energji, e ndaj menjëherë me juve. Ju dua”, ka shkruar Gjesti.
Me këtë mesazh, këngëtari duket se ka dashur të shprehë mirënjohjen dhe dashurinë për ndjekësit e tij, duke vlerësuar energjinë që merr prej tyre.