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Gjermania ka kërkuar që Evropa të ketë rol në negociatat për përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, përpara bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, që po mbahen në Abu Dhabi.
Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, deklaroi se nuk mund të ketë zgjidhje pa përfshirjen e Evropës, duke theksuar rëndësinë e saj për sigurinë e kontinentit, shkruan AlJazeera.
Edhe ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, kundërshtoi çdo marrëveshje që do të përcaktonte të ardhmen e Ukrainës pa pjesëmarrjen e saj, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, bisedimet mes Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së synojnë gjetjen e një zgjidhjeje për luftën, por mbeten të paqarta mundësitë për përparim konkret.