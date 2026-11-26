Lajmet e fundit
Tregjet e Krishtlindjes janë hapur në të gjithë vendin në Gjermani, por këtë herë me siguri të shtuar, kjo duke përkujtuar rastet e sulmeve që sollën vdekje vitin e kaluar.
Megjithatë, tregtarët kanë vendusur produktet e tyre të shumta në shtëpizat e drurit, edhe pse siguria është një problem për të gjitha këto tregje në të gjithë Gjermaninë, raporton Associated Press, transmeton Klan Kosova.
“E ndjejmë një atmosferë shumë të mirë këtu, e ndjejmë edhe pse po kalojmë kohë të vështira sepse kemi mundësinë t'u japim vizitorëve pak momente të çlodhjes”, u shpreh një nga tregtaret e marketit Brigit Gorthues. /Klankosova.tv