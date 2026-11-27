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Gjermania dhe Austria kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ketë një pjesë të pronësisë së platformës TikTok, me arsyetimin se vetëm rregullimi i saj nuk është i mjaftueshëm për të adresuar shqetësimet lidhur me sigurinë e të dhënave dhe funksionimin e algoritmit.
Ministri gjerman për Kulturë dhe Media, Wolfram Weimer, pas takimit me sekretarin austriak për Digjitalizim, Alexander Pröll, deklaroi se platforma sociale në pronësi kineze paraqet shqetësime sa i përket sigurisë në Evropë, raporton Euronews.com, transmeton Klankosova.tv.
Dy vendet synojnë të sigurojnë mbështetje në nivel evropian për këtë propozim, të cilin planifikojnë ta paraqesin në takimin e Këshillit për Telekomunikacion dhe Energji (TTE), në Bruksel.
Lidhur me këtë ide, TikTok ka shprehur kundërshtimin e saj, duke theksuar se operacionet e platformës në Evropë janë të regjistruara në Irlandë dhe Britani të Madhe, ku u nënshtrohen ligjeve përkatëse evropiane. /Klankosova.tv