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Një ngjarje e pazakontë ka tronditur banorët e Grasdorfit, në qarkun Hildesheim të Gjermanisë, ku një banor zbuloi një bombë të vendosur në një veturë.
Sipas mediave gjermane, banori vërejti të dielën pasdite disa kabllo që dilnin nga sistemi i shkarkimit të veturës dhe menjëherë njoftoi policinë.
Automjeti ishte i parkuar pranë një shtëpie me konstruksion druri, ku ndodhet një kompani e mirëmbajtjes së kopshteve dhe hapësirave të gjelbra.
Dyshohet se vetura i përkiste kësaj kompanie, transmeton Klankosova.tv.
Policia evakuoi zonën dhe e bllokoi atë deri gjatë natës.
Specialistët e njësisë për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese konfirmuan se bëhej fjalë për një bombë aktive.
Pajisja shpërthyese u transportua në një fushë jashtë Grasdorfit, ku u aktivizua në mënyrë të kontrolluar.
Shefi i zjarrfikësve lokalë, Patrick Würfel, tha se shpërthimi ishte i fuqishëm.
Pas shpërthimit, ekipet policore kontrolluan zonën me qen të trajnuar për zbulimin e eksplozivëve, por nuk gjetën mjete të tjera të dyshimta.
Pronari i veturës përshkruhet nga banorët si person i njohur dhe i respektuar në fshat. Deri tani nuk dihet nëse ai ishte objektivi i sulmit dhe cili ka qenë motivi.
Policia ka nisur hetimet për dyshimin për tentim vrasjeje dhe tentim të shkaktimit të një shpërthimi me lëndë eksplozive. Vetura është sekuestruar si pjesë e hetimeve.