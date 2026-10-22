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Një shtetas ukrainas i dyshuar për mbledhjen e 'informacioneve me interes ushtarak' për Rusinë është arrestuar në Gjermaninë verilindore, raportojnë DPA dhe AFP.
I dyshuari u ndalua në shtetin e Brandenburgut, pranë Berlinit, dhe do të paraqitet para në gjyq të premten.
I identifikuar si Vadim I., 'ishte në kontakt, nëpërmjet një pale të tretë, me një shërbim inteligjence rus' që nga korriku i vitit 2025, tha zyra e prokurorit gjerman në një deklaratë, shkruan Agerpres, transmeton klankosova.tv.
'Informacioni i mbledhur përfshinte të dhëna mbi prodhimin e automjeteve të blinduara, municioneve dhe eksplozivëve, si dhe informacione mbi personelin ushtarak dhe instalimet e vendosura në vendet e destinuara për të siguruar krahun lindor të NATO-s', shpjegoi burimi.
Disa nga informacionet e transmetuara ishin të disponueshme publikisht, ndërsa të tjerat vinin nga njerëz në industrinë evropiane të armëve, theksohet në deklaratë.
Arrestimi vjen ndërsa Gjermania, furnizuesi më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën, është në gatishmëri të lartë për shkak të rritjes së aktiviteteve të sabotimit dhe spiunazhit që i atribuohen Rusisë.
Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, shumë njerëz janë arrestuar me dyshimin për spiunazh në favor të Moskës.