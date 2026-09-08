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Talenti i Bayern Munichut, Erblin Osmani, ende nuk ka vendosur se cilën kombëtare do ta përfaqësojë në të ardhmen.
Kështu është raportuar nga mediumi gjerman BILD që sipas tyre situata mbetet e paqartë dhe pritet të qartësohet në fund të muajit, kur nis pushimi ndërkombëtar, transmeton Klankosova.tv.
Osmani tashmë është pajisur me pasaportë të Kosovës, duke e pasur të hapur mundësinë për të luajtur për “Dardanët”.
Megjithatë, as lojtari dhe as menaxhmenti i tij nuk kanë komentuar apo konfirmuar zyrtarisht për zgjedhjen e ardhshme.
BILD thekson se nëse Osmani zgjedh Kosovën, kjo do të ishte një goditje e madhe për Gjermaninë, pasi mesfushori konsiderohet ndër talentet më të mëdha të gjeneratës së vitit 2009, ndërsa tashmë pritet vetëm vendimi i talentit të Bayern Munichut. /Klankosova.tv