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Ceremonia e diplomimit të 395 kadetëve të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës pritet të mbahet të premten, më 6 nëntor në orën 16:00.
Kështu mëson nga burimet e saj, gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj.
395 kadetë s’do të arrijnë ta shijojnë ceremoninë e diplomimit që e pritën gjashtë muaj.
Gjenerata e 63-të e Policisë së Kosovës, ka nisur trajnimin më 27 prill të këtij viti në Vushtrri.
Data e paracaktuar ishte 30 tetori, por sipas burimeve të televizionit kjo do të shtyhet deri me datën 6.
Mungesa e furnizimit të rregullt me uniforma, është temë e kamotshme, që sipas nënkolonelit në pension, Refki Morina e pamundëson operimin normal të policëve.
Mospajisja me elementet bazike, sipas deputetes Besa Kabashi-Ramaj, ngre pikëpyetje për kërkesa më të mëdha operacionale.
Klani për këtë temë ka dërguar pyetje edhe më parë në Policinë e Kosovës dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por nga to s’ka pranuar përgjigje.