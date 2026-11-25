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Gjenerali Esad Qollaku ka folur në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova për shpërthimet e ndodhura në FSK, duke ngritur dyshime për cilësinë e municionit që po përdoret.
Ai ka thënë se municioni në fjalë është deri në shtatë herë më i lirë, ndërsa dyshon se blerja e tij është bërë në mënyrë “ad hoc”, vetëm për t'i mbushur magazinat.
“Dyshimet kryesore lidhen me cilësinë e municionit që është duke u përdorur. Ky municion është deri në shtatë herë më i lirë sesa arma në të cilën përdoret, sepse prodhohet në masë dhe pa mbikëqyrjen e inxhinierëve përkatës, të cilët duhet të japin certifikatën.
Unë mendoj se blerja e municionit është bërë në mënyrë ad hoc, me dëshirën që vetëm t'i kemi të mbushura disa magazina, eventualisht në rast se situatat do të bëheshin shumë të këqija. Megjithatë, po e përsëris se municioni nuk është në përputhje me normat që kërkon NATO-ja”, ka deklaruar ai.
I pyetur nëse duhet të ndalohet përdorimi i këtij municioni, Qollaku ka thënë se kjo çështje është dashur të ndalej që pas incidentit të parë, i cili kishte ndodhur para shtatë apo tetë muajsh.
Ndërsa, duke folur për rastin e fundit të shpërthimit, ai ka ngritur dyshime se mund të jenë përdorur predha turke, të cilat sipas tij kanë kosto më të ulët.
“Më duket se është përdorur predha për shkatërrimin e këmbësorisë, pra predha momentale. Mund të jetë fjala për predhën turke, pasi këto predha kanë kosto shumë më të ulët”, ka thënë Qollaku, transmeton Klankosova.tv .
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