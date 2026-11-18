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Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është nisur nga Haga drejt Kosovës.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, arsyeja e ardhjes së tij lidhet me përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi.
Ekipet e EULEX-it janë aktualisht te shtëpia e tij në Velani të Prishtinës, transmeton Klankosova.tv.
Kjo është vizita e dytë e ish-kreut të UÇK-së në Kosovë që nga transferimi në Hagë.
Më 16 shtator, Krasniqi u dënuar me 25 vjet burgim nga shkalla e parë e Gjykatës Speciale. /Klankosova.tv