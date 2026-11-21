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Një person është gjetur pa shenja jete mëngjesin e së shtunës në vendin e tij të punës, në një fermë për kultivimin e peshqve në Istog.
Rastin për klankosova.tv e ka konfirmuar Zëdhënësi i Policisë, Sheremet Elezaj.
“Sot, më 21.11.2026, rreth orës 07:00, është gjetur një person pa vetëdije në vendin e tij të punës në Istog, në një fermë për kultivimin e peshqve. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore dhe ekipi emergjent, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e viktimës, mashkull i moshës madhore. Po ashtu në vendin e ngjarjes ka dalë edhe Prokurori i Shtetit në konsultimit me të cilin është iniciuar rast “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i pajetë dërgohet në IML. Hetimet janë duke vazhduar me qëllim të ndriçimit dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të rastit” - ka thënë Elezaj për klankosova.tv.