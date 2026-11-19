Lajmet e fundit
Një person është gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore në shtëpinë e tij në Zubin Potok, ku jetonte i vetëm.
Rasti është raportuar më 18 nëntor, rreth orës 20:20, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë Policia dhe autoambulanca, të cilët e kanë transportuar viktimën në spital, raporton Klankosova.tv.
Megjithatë, sipas raportit policor, mjekët kanë konstatuar se viktima kishte arritur në spital pa shenja jete.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion. /Klankosova.tv