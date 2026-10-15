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Një person është gjetur pa shenja jete në Prizren.
Rastin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyqi.
Bytyqi tha se viktima është i moshës 70 vjeçare.
Ai theksoi se ende nuk dihen shkaqet e vdekjes.
"Policia ka dal në vendin e ngjarjes dhe po zhvillohen hetimet. Është gjetur pa shenja jete, personi është i moshës 70 vjeçare. Mbetet të shihet se çka do të del më pas nga ky rast. Nuk dihen ende shkaqet", tha Bytyqi për Klankosova.tv.