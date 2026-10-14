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Është gjetur pa shenja jete 46 vjeçari i cili u shpall i zhdukur në Ferizaj.
Lajmi u bë i ditur nga Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim.
Sipas njoftimit misioni i kërkim-shpëtimit u zhvillua në fshatin Rahovicë.
"Lajmërim
Njoftojmë se misioni i kërkim-shpëtimit të sotshëm në Rahovicë të Ferizajt ka përfunduar me sukses, por fatkeqësisht personi i humbur ka ndërruar jetë. Falënderojmë të gjithë banorët për bashkëpunimin e treguar, ndërsa familjarëve u shprehim ngushëllimet më të sinqerta", thuhet në njoftimin e shoqatës transmeton Klankosova.tv.
Lidhur me rastin më herët ka raportuar edhe Klankosova.tv.