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Policia e Kosovës ka identifikuar në një zonë malore në Vushtrri një automjet që ishte raportuar i vjedhur në Prizren rreth pesë muaj më parë.
Sipas raportit të Policisë, automjeti u identifikua nga njësitet policore gjatë realizimit të detyrave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.
Pas verifikimit të të dhënave, është konstatuar se vetura ishte raportuar e vjedhur në Prizren.
Policia bëri të ditur se, në bashkëpunim me hetuesit policorë të Prizrenit, po ndërmerren procedurat e nevojshme lidhur me rastin.
Pas përfundimit të procedurave, automjeti pritet t’i kthehet pronarit legjitim.