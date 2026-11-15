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Një 39-vjeçar është gjetur i pajetë brenda një automjeti në rrugën “Ali Bakiu”, në Tiranë.
Për rastin ka njoftuar Policisë Shqiptare, ku ka dhënë edhe detaje.
Sipas informacioneve paraprak,e viktima nuk ka pasur shenja dhune në trup, ku si rrjedhojë dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale.
Derisa, policia ka thënë se po vijon veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave.
“Automjeti rezulton në pronësi të vëllait të tij, shtetasit P. D. Paraprakisht dyshohet se humbja e jetës ka ardhur për shkaqe natyrale. Grupi hetimor po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit dhe përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes.”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shqipërisë. /Klankosova.tv