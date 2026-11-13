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Një lajm i mirë vjen nga Australia, ku një 17-vjeçar, i cili ishte zhdukur prej gjashtë ditësh në një zonë pyjore, është gjetur shëndoshë e mirë dhe është ribashkuar me nënën e tij.
Policia australiane konfirmoi se adoleshenti u gjet pas disa ditësh kërkimesh intensive, duke bërë të ditur se ai është në gjendje të mirë shëndetësore, transmeton klankosova.tv
Sipas mediave lokale, 17-vjeçari William, mbiemri i të cilit nuk është bërë publik, ishte zhdukur më 6 nëntor, teksa po qëndronte në kamping me një mik në Walhalla East.
Sipas Reuters, pas gjashtë ditësh kërkimesh, përpjekjet për gjetjen e tij përfunduan me sukses, ndërsa momenti i ribashkimit me nënën e tij solli lehtësim pas ditëve të ankthit dhe pasigurisë.