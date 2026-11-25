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Një vajzë është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e saj në fshatin Leshan të Suharekës.
Lidhur me rastin, detaje për Klankosova.tv ka dhënë zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi i cili tha se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore të Stacionit Policor në Suharekë, hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, si dhe ekspertët mjekoligjorë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
"Më 25 nëntor 2026, rreth orës 07:00, Stacioni Policor në Suharekë ka pranuar një informatë nga mjeku kujdestar i QKMF-së në Suharekë, i cili ndodhej në vendin e ngjarjes në fshatin Leshan, se një person i gjinisë femërore është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e saj. Në konsultim me prokurorin kujdestar, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejshme, ndërsa është iniciuar rasti "Hetim i vdekjes", tha Bytyqi, njofton Klankosova.tv.
Ai tha se Policia e Kosovës, në koordinim dhe bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të këtij rasti.
Ndërkohë, sipas burimeve të Klan Kosovës, vajza dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me energjinë elektrike.