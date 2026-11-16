Lajmet e fundit
Aktorja britanike Tina Simmons, e njohur për paraqitjen e saj në filmin e famshëm “Return of the Jedi” nga seria “Star Wars”, është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj.
Simmons kishte një karrierë disa dekadëshe në film dhe televizion, duke u bërë pjesë e shumë produksioneve të njohura britanike dhe ndërkombëtare.
Ajo kujtohet veçanërisht për rolin e një teknike rebele në filmin “Return of the Jedi”, ndërsa ishte shfaqur edhe në disa filma të serisë “James Bond”, përfshirë “Octopussy”, “A View to a Kill”, “The Living Daylights” dhe “Die Another Day”, raporton Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Lajmi për vdekjen e saj ka prekur miqtë dhe kolegët. Aktorja Madeline Smith, e cila ishte mike e Simmons për gati 60 vjet, ka shprehur dhimbjen për humbjen e saj.
“Jam e shkatërruar. Ajo ishte mikja ime që nga viti 1968. Sa mizore është të vdesësh e vetme dhe të kesh vdekur fare”, ka deklaruar Smith.
Edhe grupi i fansave “The Bearded Trio”, i cili promovon punën e John Williams, Steven Spielberg dhe George Lucas, i ka bërë homazhe aktores, duke e cilësuar atë si një figurë shumë të dashur në komunitetin e filmit dhe televizionit.
Gjatë karrierës së saj, Simmons ishte pjesë edhe e produksioneve të njohura si “Superman III & IV”, “Supergirl”, “Who Framed Roger Rabbit”, “Little Shop of Horrors”, “The Dark Knight” dhe “Mission: Impossible”.
Ajo do të kujtohet për kontributin e saj shumëvjeçar në kinematografinë britanike dhe ndërkombëtare./Klankosova.tv