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Mbetje mortore janë gjetur në fshatin Brod të Komunës së Shtërpcës, gjatë gërmimeve për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë.
Lajmi është bërë i ditur nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, përmes një njoftimi të publikuar në Facebook.
Sipas njoftimit, aktivitetet e kërkimit dhe gërmimet vlerësuese në këtë lokacion kishin nisur më 6 nëntor 2026, pas sigurimit të urdhrit përkatës gjyqësor. Megjithatë, gjatë ndërhyrjes së parë nuk ishte arritur të lokalizohej varri i dyshuar, për shkak të ndryshimeve që kishte pësuar terreni ndër vite.
"Sot, më 12 nëntor 2026, në vijim të aktiviteteve të kërkimit dhe gërmimeve në këtë lokacion, janë gjetur mbetje mortore, të cilat do t’u nënshtrohen procedurave të mëtejshme të ekzaminimit mjekoligjor dhe identifikimit përmes analizës së ADN-së" - thuhet në njoftim.
Aktiviteti është realizuar në koordinim ndërmjet Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Institutit për Mjekësi Ligjore dhe Policisë së Kosovës, përkatësisht Sektorit për Hetimin e Personave të Zhdukur, me mbështetjen e Prokurorisë – Departamentit për Krime Lufte.
Komisioni bëri të ditur se trajtimi i këtij lokacioni është rezultat edhe i bashkëpunimit rajonal, përfshirë komunikimin me Drejtorinë e Republikës së Kroacisë për Personat e Zhdukur gjatë Luftës Atdhetare, si dhe bashkëpunimin me familjet e të zhdukurve dhe organizatat përfaqësuese të tyre.
Në fund, Komisioni Qeveritar ka falënderuar të gjitha institucionet dhe qytetarët që kanë kontribuar me informacione dhe mbështetje në këtë proces, duke ritheksuar përkushtimin për zbardhjen e fatit të të gjithë personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë.