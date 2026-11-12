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Një qytetar në Gjakovë ka treguar shembull të ndershmërisë, duke dorëzuar në Polici një portofol të cilin e kishte gjetur në rrugën “Bujar Roka”.
Sipas njoftimit të Policisë, qytetari me inicialet L. Rudi është paraqitur më 12 nëntor në Stacionin Policor në Gjakovë, ku ka dorëzuar portofolin e gjetur.
Gjatë hapjes së tij, në prani të zyrtarëve policorë, janë gjetur 656 euro e 95 cent, si dhe dokumente personale.
Pas verifikimit të dokumenteve, Policia ka arritur ta identifikojë pronarin e portofolit, të cilit ia ka kthyer paratë dhe dokumentet personale.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë e ka falënderuar qytetarin për ndershmërinë dhe bashkëpunimin, duke e vlerësuar veprimin e tij si shembull pozitiv të përgjegjësisë qytetare.