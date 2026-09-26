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Gjashtë persona kanë vdekur, tha të shtunën brigada greke e zjarrfikësve, pasi një ndërtesë banimi dykatëshe në një zonë turistike në qendër të Athinës u shemb pas një shpërthimi që kryebashkiaku i kryeqytetit tha se ka të ngjarë të lidhej me infrastrukturën e gazit.
Ekipet e emergjencës me pajisje të rënda dhe helmeta të kuqe, të ndihmuara nga qen shpëtimi, kamera dhe sensorë, gjetën trupat e gjashtë personave, tha zëdhënësi i zjarrfikësve Vassilis Vathrakogiannis në një konferencë televizive.
Ata po kërkonin një çift të moshuarish që jetonin në një apartament dhe katër turistë që po qëndronin në një tjetër, ndërsa po hiqnin mbeturinat nga ndërtesa, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Njësia e hetimit të krimit e zjarrfikësve ishte gjithashtu në vendngjarje për të identifikuar shkakun e shpërthimit pas raportimeve për erë gazi në një zonë ku ka hotele dhe shtëpi me qira afatshkurtra.
Turistët, dy çifte amerikane, pritej të regjistroheshin për të kapur një fluturim nga aeroporti i Athinës në orën 3 të pasdites sipas orës lokale të premten, por nuk u paraqitën, tha një burim policor.
Ambulancat qëndruan në gatishmëri të shtunën për të çuar trupat në spital për identifikim.
Shpërthimi i së premtes shkatërroi ndërtesën në Plaka, pranë disa prej vendeve më të vizituara të Athinës, përfshirë Akropolin dhe Tempullin e Zeusit, duke dëmtuar shtëpi, dyqane dhe makina aty pranë dhe duke dërguar rrënoja dhe xhama të thyer deri në tre blloqe larg.