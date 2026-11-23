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Gjashtë kandidatë kanë aplikuar për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.
Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosova, Ministria e Punëve të Brendshme, pas raportimeve të publikuara gjatë ditës lidhur me këtë pozitë.
Sipas MPB-së, brenda afatit të përcaktuar për aplikim, nga 5 deri më 19 nëntor 2026, janë pranuar gjithsej gjashtë aplikime, transmeton Klankosova.tv
Kandidatët që kanë shprehur interesim për këtë pozitë janë: Granit Fetahu, Fehmi Hoti (ushtrues detyre i PK-së), Sladjana Stojanovic, Arbnesh Ajvazi, Arben Paqarizi dhe Agron Rukiqi.
Ky proces vjen pas dorëheqjes së drejtorit të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, e cila ndodhi pesë ditë pas vrasjes së Arlinda Zekajt, ngjarje që tronditi opinionin publik në vend.
Ndërkohë, tashmë pritet të vazhdojë procesi i shqyrtimit dhe përzgjedhjes së kandidaturave për udhëheqësin e ardhshëm të Policisë së Kosovës./Klankosova.tv