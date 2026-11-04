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Alex Baena është kthyer në një nga emrat më të kërkuar në tregun evropian. Arsenal, Bayern Munich, Newcastle, Tottenham, Manchester City dhe Aston Villa po e përcjellin nga afër mesfushorin spanjoll, i cili po kalon një sezon të mirë te Atletico Madrid.
Megjithatë, klubi madrilen nuk ka ndërmend ta lehtësojë largimin e tij. Atletico kërkon 80 milionë euro për kartonin e Baenas, i cili ka shënuar pesë gola dhe ka dhënë katër asistime në 14 paraqitje këtë sezon. Me kontratë deri në vitin 2030, largimi i tij në janar duket pak i mundshëm, përveç nëse vjen një ofertë jashtëzakonisht e lartë.