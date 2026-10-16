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Policia e Kosovës arrestoi në Gjakovë një burrë të dyshuar, pasi ai kishte kanosur një zyrtar policor pas marrjes së një tikete për kundërvajtje.
Ngjarja ndodhi më 15 tetor 2026, rreth orës 13:10, në rrugën “Nëna Terezë” në Gjakovë. Sipas raportit zyrtar të Policisë së Kosovës, i dyshuari u intervistua dhe, me vendim të prokurorit, u dërgua në mbajtje.
"Rr. Nëna Terezë, Gjakovë 15.10.2026 - 13:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që pas pranimit të një tikete për kundërvajtje, ka kanosur zyrtarin policor. I dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje".