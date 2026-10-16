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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për grabitjen e raportuar më 10 tetor në rrugën “Anton Çeta” në Gjakovë.
Sipas raportit të Policisë, i dyshuari, mashkull kosovar, është identifikuar dhe arrestuar më 15 tetor 2026, nën dyshimin se ka kryer veprën penale të grabitjes.
Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, policia ka gjetur dhe konfiskuar një shumë parash që dyshohet se rrjedhin nga grabitja.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
"Rr. Anton Çeta, Gjakovë 10.10.2026 - 15:10. Lidhur me rastin me 15.10.2026 është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kruar veprën penal të lartcekur. Gjatë kontrollit, në shtëpinë tij, i janë gjetur dhe konfiskuar një shumë e parash që dyshohet të jenë para të grabitjes. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje''.