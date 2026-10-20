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Komuna e Gjakovës ka pritur gati gjysmë dekade për t'u përballur në gjykatë lidhur me dëmet financiare nga Kontrata Kolektive, por në seancën e parë përgatitore në Gjykatën Komerciale, pala e paditur, Ministria e Arsimit nuk dërgoi asnjë përfaqësues në sallë.
Pavarësisht mungesës së përfaqësuesve të ekzekutivit, seanca u mbajt, teksa përfaqësuesit e pushtetit lokal shpalosën faturën e rëndë financiare me të cilën po përballet kjo komunë qysh nga viti 2017, raporton Klan Kosova.
Zyrtarja ligjore e Komunës së Gjakovës, Vjollca Shyti, deklaroi para trupit gjykues se dëmi i shkaktuar ndër vite kalon shifrën e 14 milionë eurove, duke theksuar se ministria nuk i ka përmbushur kurrë obligimet e saj.
Përfaqësuesja e komunës kërkoi nga gjykata caktimin e një ekspertize financiare për të verifikuar shpenzimet, mirëpo gjyqtari i çështjes bëri të ditur se fillimisht duhet të sqarohet kompetenca lëndore.
Nga ana tjetër, Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) kërkoi përmbyllje sa më të shpejtë të kësaj çështjeje, duke kritikuar qasjen e qeverisë ndaj procesit gjyqësor.
Komunat e Kosovës kishin ngritur padi në vitin 2022 ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Shëndetësisë për shkak të Kontratave Kolektive, zbatimi i të cilave u ka marrë pushteteve lokale miliona euro nga buxheti i paraparë për projekte kapitale.
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