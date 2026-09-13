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Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu ka alarmuar për situatën e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet vendi.
Ai ka thënë se Kosova ende kërkon një model të zhvillimit ekonomik, përderisa këtë situatë ai e ka krahasuar me shtetet që tashmë ndodhen në luftë.
“Një shtet që humb kohë duke kërkuar arsye për dështimin, në vend që të gjejë rrugë, modele ekonomike dhe politike për të dalë nga dështimi, e pret mjerimi. Shumë shtete e kanë shfrytëzuar edhe luftën si mundësi për zhvillim, ndërsa ne, në Kosovë, edhe lirinë po e shndërrojmë në dështim – jo vetëm ekonomik, por edhe institucional e shoqëror.”, ka shkruar Gërxhaliu.
Eksperti i ekonomisë ka marrë shembull Ukrainën, e cila sipas tij, edhe pse ndodhet në luftë tash e sa vjet, eksporti atje është shumë i lartë.
“Eksporti i përgjithshëm i mallrave të Ukrainës në vitin 2025 arriti në rreth 40.3 deri në 42.3 miliardë dollarë amerikanë, sipas të dhënave të Shërbimit Shtetëror Doganor dhe analizave ndërkombëtare. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë destinacioni kryesor për mallrat ukrainase, me eksporte në vlerë prej rreth 25.48 miliardë dollarë, që përbëjnë 63.1% të totalit të eksporteve.”, ka thënë ai.
Gërxhaliu ka shtuar se Kosova vazhdon të jetë në kërkim të modelit zhvillimor ekonomiko-social.
“Kaluan vite të shumta të pasluftës dhe shoqëria kosovare e rrit varëshmërinë nga importi. Mungesa e stabilitetit politik dhe e vizionit apo modelit zhvillimor në Republikën e Kosovës do të jetë barrë edhe për gjeneratat që do të vijnë”, ka thënë Gërxhaliu. /Klankosova.tv