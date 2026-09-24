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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, kanë shmangur komentet për zhvillimet e fundit pas vendimit të Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Pas akademisë përkujtimore në nderim të heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku, Gërvalla u pyet nga gazetarët për heshtjen e saj pas vendimit në Hagë.
Ajo tha se aktiviteti ishte i dedikuar për Afrim Bunjakun dhe se për temat e tjera do të ketë kohë për të diskutuar.
“Për të gjitha temat e tjera do të kemi mjaftueshëm kohë që t’i diskutojmë”, tha Gërvalla.
Ndërkaq, Sveçla nuk pranoi të komentojë nismën e Partisë Demokratike të Kosovës për zhbërjen e Gjykatës Speciale.
“Krejt çka pata me thonë për sot e thashë në akademinë përkujtimore të heroit Afrim Bunjaku”, deklaroi ai.
Sveçla u pyet edhe për mungesën e përfaqësuesve të kabinetit qeveritar në marshin përkujtimor. Edhe për këtë çështje ai tha se nuk ishte momenti i duhur për të folur për tema të tjera.
“Nuk besoj që është momenti i duhur me komentu për këto gjëra në kohën kur e kujtojmë Afrim Bunjakun”, shtoi Sveçla.