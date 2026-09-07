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Dyshimet për 27 vjet me radhë morën epilog në fundin e korrikut të sivjetmë.
Ndryshe nga më parë, këtë herë u siguruan informacione që rezultuan me gjetjen e tri varrezave masive në veri të Kosovës.
Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, të hënën, tha se gjetja e eshtrave, që dyshohet se i përkasin grupit të intelektualëve, u bë falë bashkëpunimit me persona të zonës.
Aktualisht është faza e ekzaminimit të mbetjeve mortore, e cila mund të zgjasë deri në tri muaj.
Përveç identifikimit, sipas institucioneve të vendit, duhet të pasojë edhe zbardhja e përgjegjësve që kryen këtë krim.
Këto komente u bënë në diskutimin publik të organizuar të hënën nga Pro Peace Kosova dhe Integra, në bashkëpunim me Qendrën Barabar, me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë.
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