Lajmet e fundit
Barcelona po përgatit rinovimin e kontratës me Gerard Martinin, i cili po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi në skuadrën e Hansi Flick.
Mbrojtësi 24-vjeçar pritet ta zgjasë marrëveshjen e tij përtej vitit 2028, duke konfirmuar besimin e klubit te cilësitë e tij.
I përshtatur nga krahu i majtë në qendër të mbrojtjes, Gerard Martin ka arritur të mbulojë me sukses mungesën e Inigo Martinezit dhe është forcuar edhe më shumë në këtë rol pas largimit të Ronald Araujos.
Shpejtësia dhe aftësia për ta nisur lojën nga mbrojtja e kanë bindur Flickun, i cili nuk e sheh më si alternativë për krahun e majtë. Edhe nëse Barcelona transferon një tjetër qendërmbrojtës, Martin pritet të vazhdojë në këtë pozitë./Klankosova.tv