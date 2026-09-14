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Këngëtarja Genta Ismajli po kalon momente të vështira në jetën e saj.
Ajo sot është në zi për shkak të vdekjes së babait të saj Mukadem Ismajli.
Lajmin e hidhur e dha vet ajo përmes një postimi prekës në Instastory.
"Babi im, drita e syve të mi, sot bashkë me ty iku edhe një pjesë e shpirtit tim
Faleminderit për çdo përqafim, çdo këshillë dhe për dashurinë e madhe që vetëm ti dije të më japësh. Do të të kërkoj në çdo sekondë të jetës sime, në çdo hap e në çdo sukses timin, sepse ti do të jesh përgjithmonë engjëlli im mbrojtës.
Pusho në paqe, BAB.
Të dua dhe do të të dua gjithmonë!", ka shkruar ajo.