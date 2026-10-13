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Gjyqtari kosovar Genc Nuza vazhdon të përfaqësojë me profesionalizëm dhe dinjitet futbollin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Siç njofton FFK, ai është deleguar nga UEFA si gjyqtar kryesor në ndeshjen ndërmjet FC Twente dhe FC Thun, në kuadër të UEFA Conference League, faza e ligës, e cila zhvillohet më 15 tetor, në Enschede të Holandës.
Në këtë ndeshje, Nuza do të asistohet nga Granit Hyseni dhe Fatmir Sekiraqa, ndërsa gjyqtar i katërt do të jetë Mentor Ajeti dhe AVAR Alban Shala.