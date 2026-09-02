Lajmet e fundit
Këtë të mërkurë, do të shpallet aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili akuzohet për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.
Seanca gjyqësore do të zhvillohet në Pallatin e Drejtësisë, me fillim nga ora 09:00, transmeton Klankosova.tv.
Në seancën e kaluar, gjatë deklarimit në gjykatë, Sveçla tha se veprimi i tyre ka qenë politik dhe se nuk e ndien veten fajtor.
“Nuk e ndiej veten fajtor… akti ynë ka qenë një akt tërësisht politik, me qëllim jo të pengojmë personat në kryerjen e detyrës zyrtare, por të parandalojmë faljen ose shitjen e 8200 hektarëve tokë të Republikës së Kosovës", kishte deklaruar ai.
Ndërkohë, Gjykata ka vendosur ta ndajë procedurën penale ndaj Sveçlës nga ajo e të pandehurve të tjerë në këtë rast.