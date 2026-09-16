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Ka zbardhur dita e 2,400-të që nga nisja drejt Hagës e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, me mbështetës të shumtë që janë mbledhur para selisë së Dhomave të Specializuara të Kosovës.
Gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, raportoi nga Haga se qytetarët kanë qëndruar aty që nga orët e para të mëngjesit, ndërsa Policia holandeze ka shtuar masat e sigurisë në zonën përreth gjykatës.
Mujku raportoi gjithashtu se kishte tentuar të marrë një prononcim nga kryegjyqtari Charles Smith lidhur me aktgjykimin e sotëm, njofton Klankosova.tv.
I vetmi që do të flasë sot në dhomat e specializuara të Kosovës do të jetë gjyqtari kryesor i këtij rasti, amerikani Charles Smith. Kur jemi te Charl Smith Jehona e kam pritur edhe unë lindjen e diellit para shtëpisë së Charles Smith, këtu në Hagë të Holandës dhe kam dashur që të marr një prononcim, një qëndrim disponimin e Charles Smith para këtij verdikti historik për Republikën e Kosovës dhe më të rëndësishmin që nga shpallja e pavarësisë. Charles Smith ka dalë nga shtëpia me makinën e tij me vetëm një shofer. Pra, ka qenë i shoqëruar vetëm nga shoferi i automjetit në disponim të mirë. Mirëpo ai nuk ka dashur që të komentojë pritjet e tij rreth këtij procesi sot. Çfarë vendimi do të marrë? Natyrisht se thjesht e kemi pyetur për ta kryer punën tonë, por ai është rezervuar nga secili koment përveç buzëqeshjes dhe disponimit që u mundua ta përçojë në atë mëngjes të hershëm, pra në orën 6:45 kur është nisur nga shtëpia e tij në drejtim të dhomave të specializuara të Kosovës për ta shpallur verdiktin e sotëm”, ka thënë Mujku.