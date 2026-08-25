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Gazetarja Berisha jep detaje për rastin tragjik në Malishevë
Gazetarja Diellëza Berisha ka dhënë detaje të reja lidhur me rastin tragjik në Malishevë, ku një grua humbi jetën pasi dyshohet se u qëllua me armë zjarri nga bashkëshorti i saj.
Në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Berisha tha se i dyshuari kryesor është bashkëshorti i viktimës, 26-vjeçari Egzon Bytyqi.
Sipas informacioneve të raportuara, ngjarja ka ndodhur në dhomën e gjumit të shtëpisë ku çifti jetonte, ndërsa dyshohet se burri e ka qëlluar gruan me armë zjarri dhe më pas ka qëlluar edhe veten.
fillimisht e ka gjuajtur me një plumb në kokë e më pas pas këtij akti që duhet ta ketë kryer ka shti pra me një plumb në kokë edhe drejt vetes së tij, pra ka vetë plagosur veten, pra të dy në bazë të informatave që kemi deri më tash ë gjatë asaj kohe kanë qenë fillimisht të plagosur, nuk kanë ndërruar jetë menjëherë ku prapë menjëherë pas rastit janë ardhur ekipet policore sigurisht edhe ato emergjente ku i kanë marrë trupat e tyre dhe i kanë nisur në drejtim të QKUK-s, pra kanë qenë gjithsej rreth tre ekipe të emergjencës së ÇKMF-së të Malishevës që ka nisur atje. Mirëpo më të mbërritur në vend ngjarja pra viktima ose gruaja ka ndërruar jetë meqënëse pra ka qenë shtatzënë në javën e 34 të shtatzanisë dhe sigurisht ka qenë edhe më e rëndë që t'i mbijetojë plakëve duke ditur që në anën tjetër edhe plaga ka qenë me një pjesë të kokës dhe plagë shumë e thellë patjetër që ka qenë pak ka qenë goxha i vështirë në fakt mjekimi nga ana e stafit”, ka thënë Berisha.
Ndërkohë, i dyshuari vazhdon të jetë duke u trajtuar në QKUK. Sipas gazetares, për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore dhe plagëve që ka marrë, ai ndodhet i intubuar dhe deri tani nuk i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale.