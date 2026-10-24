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Gazetarja Ardita Behluli, në një prononcim për Klan Kosova me gazetaren Altiana Zogaj, ka zbërthyer klimën parazgjedhore në Serbi, pritshmëritë dhe sfidat kryesore me të cilat po përballen qytetarët, e në veçanti komuniteti shqiptar në Luginën e Preshevës.
Beluli ka theksuar se këto zgjedhje parlamentare nga gjysma e qytetarëve dhe opozita po shihen si një referendum përballë partisë SNS të udhëhequr nga Aleksandër Vuçiq.
Në garë shumë të ashpër është partia e SNS-it, partia që drejtohet nga ish-presidenti Aleksandër Vuçiq, dhe lista studentore. Kemi dy pritshmëri në këtë vend: njëra palë, gjysma e elektoratit shpresojnë që të bëhet një ndryshim radikal, të vijë një frymë e re, e cila mbi dy vite e gjysmë nëpër sheshe dhe qytete ka protestuar në shenjë revolte kundër korrupsionit. Kemi dhe gjysmën tjetër të elektoratit që mendojnë se duhet të vazhdojë po e njëjta strukturë dhe elitë politike," tha Behluli.
Duke folur për garën për 250 ulëse në parlament, Behluli nënvizoi se asnjëra palë nuk e ka të lehtë, por sfida më e madhe bie mbi lëvizjen studentore dhe monitorimin e votës, për shkak të mekanizmave shtetërorë që kontrollon pushteti.
Ajo vuri në dukje pengesat konkrete në terren, si pamundësimin e certifikimit të vëzhguesve të pavarur dhe komisionerëve në disa vendvotime, duke shtuar se manipulimi i listave dhe ndryshimi i numrit të votuesve mbetet një rrezik real.