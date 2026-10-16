Lajmet e fundit
Shqipëria po përjeton një nga periudhat më të rënda, derisa protesta e studentëve në Tiranë kanë hyrë në ditën e katërt.
Pavarësisht përshkallëzimeve të situatës, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të dorëhiqet nga detyra, transmeton Klankosova.tv.
Gazetari nga Shqipëria, Xhensil Shkëmbi në emisionin “Ora Shtatë” ka folur për situatën që po mbizotëron atje.
“Është një situatë alarmante, është një situatë kur prej tre ditësh, janë 5 ose 6 qytete në Republikën e Shqipërisë, por kryesisht Tirana ato të cilat janë në flakë, të rinjtë janë duke protestuar, kryesisht janë të rinj xhimnazistë dhe të universiteteve. Ndryshe nga protestat e tjera, kjo protestë ka tepër frymë rinore, dhe tepër gjallëri”, u shpreh gazetari i Euronews Albania.