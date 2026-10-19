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Gazetari Flavio Qarri ka folur rreth protestave të studentëve në Shqipëri.
Në emisionin “Kosova Today”, gazetari thotë se protestat vijnë si pasojë e akumulimit të pushtetit, transmeton Klankosova.tv.
“Thelbi është që akumulimi i pushtetit dhe përqendrimi te një njeri i vetëm i çdo institucioni, hapësire dhe amortizatori social, pikërisht te emri i Edi Ramës, ka vrarë çdo mundësi që të ketë hallka të ndërmjetme për të zgjedhur problematika të veçanta, gjatë kohës dhe gjatë rrugës”, u shpreh ai.