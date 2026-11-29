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Raporti i Sharrit dhe Anjezës është duke u vënë në dyshim brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, si dhe jashtë saj, pas deklaratës së saj për ekzistencën e “policit”.
Në emisionin “Weekend” ka folur edhe gazetari i Klan Kosovës, Miftar Zejnullahu, i cili ka shprehur dyshimet e tij se Anjeza është duke fshehur diçka nga publiku për Sharrin.
“Unë menoj që Anjeza po do me mshef diçka prej publikut t’u bo lojë me Sharrin, po nuk e di çka o tu dashtë me mshef, a o tu dashtë me mshef diçka te veten, a osht tu dashtë me mshef diçka të Sharrit”.
Ai po ashtu e ka përmendur edhe faktin se Anjeza dhe Sharri njihen që nga viti 2019, duke e konsideruar mundësinë që ata të kenë një strategji të përgatitur nga jashtë.
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