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Kosova do të luajë sot ndaj Irlandës në "Fadil Vokrri" në kuadër të Ligës B të Kombeve.
Gazetari nga Irlanda, David Sneyd në një intervistë për Klankosova.tv, tha se populli i Irlandës njeh mirë historinë e Kosovës si shtet dhe sakrificat e popullit për liri.
Ai tha se Kosova është një skuadër në rritje dhe në formë të mirë teksa përmendi kampanjën e mirë kualifikuese të "Dardanëve" për Kupën e Botës.
"Të gjithë në Irlandë e dinë historinë e Kosovës si shtet dhe atë se çka keni kaluar. Në aspektin e futbollit duket se Irlanda është duke rënë në formë, kurse ju duket se jeni në trajektore të ngritjes me disa rezultate të mira kohëve të fundit dhe duke qenë se ishit gati të kualifikoheshit për Kupën e Botës. Asnjë ndeshje për Irlandën nuk është e lehtë, por natyrisht se jo një ndeshje kundër Kosovës që ka lojtarë mjaft kualitativ", tha fillimisht ai.
Tutje ai thotë se për Irlandën edhe barazimi në Prishtinë do të ishte një rezultat i mirë.
"Ajo çka pres nga kjo ndeshje: Irlanda është në një ecje të mirë për momentin me 7 ndeshje pa humbje, humbëm ndeshjen e playoffit ndaj Çekisë në penallti, por duket se jemi më konfident në ndeshjet jashtë shtëpisë, por ka ende shumë pika të dobëta sidomos në mbrojtje, do të kemi Kelleher në portë, kapiteni ynë nuk do të jetë në këtë ndeshje për shkak të lëndimit... Mendoj që Irlanda mund të luajë mirë jashtë dhe të marrë një barazim, ky do ishte një rezultat i mirë për Irlandën", tha ai.