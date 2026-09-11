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Ndërsa pritet të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është thirrur sërish sot për herë të dytë brenda ditës, gazetarët po përballen me kufizime të reja në punën e tyre në hapësirat e Kuvendit.
Nga Kuvendi, gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, tha se ekipet mediale nuk po lejohen të afrohen te deputetët që hyjnë në sallë dhe duhet të qëndrojnë pas një shiriti të caktuar.
“Edhe në këtë dinamikë të punës, ndonëse nuk është fokusi te kjo çështje, puna e gazetarëve në Kuvendin e Kosovës është kufizuar jashtëzakonisht shumë. Nuk mund të bisedojmë me deputetët që hyjnë në sallën e Kuvendit, përveç nëse ata vetë duan të deklarohen".
Tërshani tha se edhe pozicionimi i foltores së mediave është ndryshuar, duke e bërë më të vështirë komunikimin me deputetët.
“Foltorja është vendosur krejt në anën tjetër të Kuvendit, gjë që ka qenë e habitshme edhe për deputetët", tha Tërshani.
Gazetarja theksoi se këto kufizime duhet të adresohen, sidomos duke pasur parasysh numrin e madh të ekipeve mediale që po përcjellin zhvillimet në Kuvend.