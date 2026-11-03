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Banori i BBVK5, Nichi, e ka pasur një diskutim me Anjezën, pasi ajo i kërkoi që të përdor fjalë shqipe kur flet.
Nichit, siç duket i pengoi kërkesa e saj, pasi ajo ia përmendi edhe 'dështimin në profesion'.
Ai u hodh menjëherë në akuza, duke e quajtur gazetare të dobët.
Anjeza: Je në televizion, duhet me të kuptu..
Nichi ironizon: Si, se nuk kuptoj..?
Anjeza: Zemër ti s'je kanë i mirë në profesion tanin, qata ke ardhë këtu
Nichi: Jo, jom ardhë qysh mu gazetare e dobët, qishtu si ti