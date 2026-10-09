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Gazetari i Klan Kosova, Ardian Gaxherri në emisionin “Kosova Today” ka folur rreth raportimeve për emërimet e reja në Zyrën e Presidencës, pas zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës si shefe të shtetit.
Sipas tij, Shiroka-Pula po vazhdon me stafin që e ka gjetur në Presidencë, pasi siç tha ai, ajo nuk e ka ditur që do bëhet presidente, transmeton Klankosova.tv.
“Është shumë e thjeshtë kjo punë. Ata njerëz që i ka gjetur në Presidencë, vazhdon me ta zonja, sepse nuk e ka pasur idenë që brenda natës do të bëhet presidente, respekt për figurën e saj akademike, për të arriturat e saj shkencore, shpresoj që të jetë e suksesshme në politikbërje. I duhet kohë presidentes, sepse shefi i stafit të Presidencës duhet të jetë njeri i besueshëm”, tha ai.