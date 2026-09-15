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Gati 24 orë na ndajnë nga shpallja e aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Gjykatën Speciale në Hagë.
Aktgjykimi do të shpallet të mërkurën, në orën 10:00, ndërsa në prag të vendimit, vëmendja mbetet te procesi gjyqësor dhe ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-së që [p përballen me procesin gjyqësor, transmeton Klankosova.tv
Në mesin e tyre është edhe Rexhep Selimi, për mbrojtjen e të cilit në krye të ekipit ishte avokati Geoffrey Roberts, së bashku me bashkëmbrojtësit Eric Tully dhe Chad Mair.
Gjatë fjalës përmbyllëse, më 13 shkurt, Roberts deklaroi para trupit gjykues se Selimi është i pafajshëm dhe kërkoi që ai të shpallet i pafajshëm.