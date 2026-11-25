Lajmet e fundit
Dy shoferë janë ndëshkuar nga Policia në Ferizaj, pasi janë kapur duke zhvilluar gara të shpejtësisë me vetura në rrugën magjistrale, në fshatin Muhovc.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti ka ndodhur më 24 nëntor 2026, rreth orës 21:48, kur patrulla e Njësisë së Komunikacionit Rrugor ka ndaluar dy shoferët që po garonin me veturat e tipit BMW 318 dhe BMW 320.
Ndaj shoferëve L.V. (23 vjeç) dhe T.P. (22 vjeç), Policia ka shqiptuar nga një gjobë prej 500 eurosh, pesë pikë negative, si dhe masën mbrojtëse të ndalimit të drejtimit të automjetit për një vit.
Policia Rajonale e Ferizajt u ka bërë apel shoferëve që të respektojnë rregullat e komunikacionit, duke paralajmëruar se garat e shpejtësisë paraqesin rrezik serioz për jetën e drejtuesve të automjeteve dhe të pjesëmarrësve të tjerë në trafik.